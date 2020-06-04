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Aktüel

Tıra çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Samsun’da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 19:08:01 -
Tıra çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Samsun’da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.


Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Samsun Ankara karayolu Toybelen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa’dan Artvin’e giden Nebi D. (64) idaresindeki 16 JM 459 plakalı otomobil kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa Y. yönetiminde 55 BZ 332 plakalı çekici, 55 K 4281 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Nebi D., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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