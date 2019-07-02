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TIR'a çarpan otomobil kağıt gibi ezildi! 3 ölü, 2 yaralı

Manisa'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki TIR'a çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi yaralandı.

02 Temmuz 2019 Salı 14:26
TIR'a çarpan otomobil kağıt gibi ezildi! 3 ölü, 2 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 45 KB 1212 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolunun Avşar Mahallesi yakınlarında yolun kenarında park halindeki TIR'a arkadan çarptı.

Kazada, 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken biri ağır 2 kişi yaralandı.

Vatandaşların bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunun İzmir yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:26
  1. Manisa
  2. İzmir
  3. Ankara
  4. Turgutlu ilçesi
  5. trafik kazası
  6. korkunç kaza
  7. otomobil TIR'a çarptı
  8. ölü ve yaralılar var

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