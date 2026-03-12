  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'nin büyük hatası: İran'daki okul katliamının sorumlusu ABD! Trump'tan Sanchez'e ticaret resti: "İspanya ile tüm bağları kesebiliriz" İnsanlık düşmanı İsrail! Filistinli esir sayısı 10 bine yaklaştı Çocukları katleden ABD ve İsrail'e çıt yok! BMGK: İran'ı kınıyoruz İmamoğlu’nun propaganda makinesine yargı darbesi! Kirli algı operasyonuna soruşturma kıskacı İran ve Hizbullah’tan İsrail’e füze yağmuru! İşte savaşın bitmesi için tek şart! İran lideri Pezeşkiyan açıkladı İslam dünyasından Siyonistlere ortak şamar! Mescid-i Aksa'nın kapılarını derhal açın Disipline sevk edilen milletvekili, MHP'den istifa etti Davutoğlu'ndan dikkat çeken bildiri! İmza atanlar arasında Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Özgür Özel de var
Yerel Başka tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü öldü
Yerel

Başka tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başka tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü öldü

Bursa'nın Kestel ilçesinde, seyir halindeki tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Bursa'nın Kestel ilçesinde, seyir halindeki tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Bursa Bilecik yolunda Ş.İ. (34) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, önünde seyreden A.Ç. idaresindeki 42 AFG 863 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Ş.İ, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontolde, sürücü Ş.İ'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23