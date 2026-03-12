Maden ihalelerinde ‘yeni nesil’ dönem: E-ihale geldi, 2017 yönetmeliği tarih oldu
Türkiye’nin yeraltı kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasında milat niteliğinde bir adım atıldı! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Maden Sahaları İhale Yönetmeliği’, 12 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2017’den bu yana uygulanan eski kuralları çöpe atan bu dev düzenleme, ihalelere hız ve şeffaflık getirirken, ‘e-ihale’ dönemini de resmen başlattı. İşte madencilik sektöründe kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak yeni dönemin tüm şifreleri!