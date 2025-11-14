  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel TIR’a arkadan çarpan otomobildeki 2 çocuk hayatını kaybetti
Yerel

TIR’a arkadan çarpan otomobildeki 2 çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
TIR’a arkadan çarpan otomobildeki 2 çocuk hayatını kaybetti

Güney Çevreyolu’nda emniyet şeridinde bekleyen TIR’a arkadan çarpan otomobildeki iki çocuk yaşamını yitirdi; sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 22.20 sıralarında Güney Çevreyolu’nda meydana geldi. Bismil istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 72 AZ 756 plakalı otomobil, Stadyum Kavşağı mevkisinde yolun sağındaki emniyet şeridinde bekleyen 72 ABM 766 plakalı TIR’a bağlı 72 ABM 902 plakalı dorsesine arkadan çarptı.

Savrulan otomobil, metrelerce ilerledikten sonra yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, demir yığını haline dönüşen otomobildeki 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan sürücü ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ölen çocukların cenazeleri ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl Solhan’da trafik kazası! 1 Ölü ve yaralılar var
Bingöl Solhan’da trafik kazası! 1 Ölü ve yaralılar var

Yerel

Bingöl Solhan’da trafik kazası! 1 Ölü ve yaralılar var

Ehliyetsiz sürücü trafikte terör estirdi
Ehliyetsiz sürücü trafikte terör estirdi

Gündem

Ehliyetsiz sürücü trafikte terör estirdi

İstanbul’da adeta hayat durdu!
İstanbul’da adeta hayat durdu!

Gündem

İstanbul’da adeta hayat durdu!

Trafik kazası geçiren ünlü oyuncudan yeni haber
Trafik kazası geçiren ünlü oyuncudan yeni haber

Medya

Trafik kazası geçiren ünlü oyuncudan yeni haber

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89

Gündem

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e çok ağır sözler: Troller AK Parti'nin köpeği diyecek! Tepki mesajları
Aktüel

Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e çok ağır sözler: Troller AK Parti'nin köpeği diyecek! Tepki mesajları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz Öz..
İran’ı vurdu Türkiye için de tehlike sinyali veriyor: Tahran’ı boşaltabiliriz
Gündem

İran’ı vurdu Türkiye için de tehlike sinyali veriyor: Tahran’ı boşaltabiliriz

İran, başkent Tahran başta olmak üzere milyonlarca insanın yaşadığı büyük şehirleri etkileyen ciddi bir kuraklık kriziyle mücadele ediyor. ..
Özel’in hafızasında ‘şehit’ kalacak mı?
Gündem

Özel’in hafızasında ‘şehit’ kalacak mı?

Yolsuzluktan tutuklu CHP’li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çetebaşı olduğu asrın yolsuzluk soruşturmasını pişkinlikle sulandırmak için ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23