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TIR şoförünü öldürüp bakır kabloları çaldığı iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa-Mardin yolu Ayaklı Mahallesi yakınlarında Irak'a bakır kablo taşıyan TIR sürücüsü Cihan Kızılkaya'yı tabanca ile öldürüp, araçta bulunan kabloların çalınması ile ilgili yürütülen soruşturmada, 10 kişi gözaltına alındı.

20 Ocak 2019 Pazar 18:35
TIR şoförünü öldürüp bakır kabloları çaldığı iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı

Şanlırfa'nın Viranşehir ilçesinde, Irak'a bakır kablo taşıyan TIR sürücüsü Cihan Kızılkaya'yı tabanca ile öldürülüp araçtaki kabloların çalınması ile ilgili olarak 10 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa-Mardin yolu Ayaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'da bir firmada şoförlük yapan ve Kuzey Irak'a bakır kablo götürmek üzere yola çıkan Cihan Kızılkaya'nın park halindeki TIR'da hareketsiz durduğunu görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri silahla vurulan Kızılkaya'nın öldüğünü belirledi.

İlçe jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada TIR'daki bakır kabloların çalındığını tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler ilçe merkezi ve bağlı mahallelerde düzenlediği operasyonlarda 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelileri sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 18:35
  1. Mardin
  2. İstanbul
  3. Şanlıurfa
  4. viranşehir
  5. cinayet
  6. cinayet şüphelisi
  7. 10 kişi gözaltında

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