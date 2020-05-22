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Tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 13:13:24 -
Tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesi D130 Karayolu Halıdere Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir tır, kavşaktan yola çıkan bir otomobille çarpıştı. Kazada otomobil içerisindeki F.Ö., O.B., F.A. ve T.E.M. isimli 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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