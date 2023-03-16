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Aktüel TIR ile otomobil birbirine girdi: 2 yaralı
Aktüel

TIR ile otomobil birbirine girdi: 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 00:22:00 -
TIR ile otomobil birbirine girdi: 2 yaralı

Kaza, Kulu Ankara Kara Yolu Alpaslan Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu'dan Makas Kavşağı istikametine seyir halinde olan M.Ö. idaresindeki 42 AHF 189 plakalı TIR ile K.Ö.'nün kullandığı 39 TS 388 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada TIR otomobili yaklaşık 25 metre sürükleyerek yol kenarına iterken, otomobilde bulunan sürücü K.Ö. ile kardeşi B.Ö. yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Kulu Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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