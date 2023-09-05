Tır dolusu kaçak eşya gümrükte ele geçirildi!

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmalar neticesinde, Türkiye’ye giriş yapmak üzere Hamzabeyli Gümrük Kapısına gelen bir tır Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından takip altına alındı. Romanya’dan aldığı yükle birlikte Bulgaristan üzerinden Hamzabeyli Gümrük Sahası’na gelen aracın belgeleri incelendiğinde taşıdığı resmi yükün “plastik duvar kaplamaları” olduğu görüldü. Şüpheli tıra yönelik detaylı fiziki arama başlatılması neticesinde, beyan edilen resmi yük ile gerçekte taşınan yükün örtüşmediği ortaya çıktı.



Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince yürütülen operasyonda, tırın dorsesinde yüklü miktarda “beyan dışı” elektronik sigara ile otomobil parçaları getirildiği tespit edildi. Yasal yükün ise araçta hiç olmadığı görüldü. Toplamda 22 bin 550 adet elektronik sigara ve 250 adet elektronik sigara likidi ile şanzıman, tır motoru, silindir üst kapağı, diferansiyel ve soğutucudan oluşan 68 adet oto yedek parçasına el konuldu. Kaçak eşyanın piyasa değerinin toplam 17 milyon 719 bin Türk Lirası olduğu anlaşıldı.



Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.