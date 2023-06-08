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Gündem TİP'lilere ülkücü şoku! Tokat gibi LGBT cevabı
Gündem

TİP'lilere ülkücü şoku! Tokat gibi LGBT cevabı

Yeniakit Publisher
2023-06-08 23:59:00 - 2023-06-09 00:43:30
TİP'lilere ülkücü şoku! Tokat gibi LGBT cevabı

TİP Konya İl Başkanlığı binasına asılan LGBT paçavrası aynı binada bulunan MHP teşkilatı tarafından söküldü.

Seçimden önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyerek LGBT'li sapkınlara yasal güvence hayali kuran TİP'liler, Konya İl Örgütü'nün bulunduğu binaya LGBT paçavrası astı.

Sapkınların paçavrası, aynı binada bulunan MHP teşkilatı tarafından söküldü.

MHP'liler tarafından LGBT paçavrasının yerine üzerinde üç hilal bulunan bayrağı astı.


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