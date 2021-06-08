TİP’li haine soruşturma

Oğuzhan Gültekin Ankara

Provokasyona soyunan Şık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı tehditler savururken, ‘Bu devleti yıkmamız lazım’ diyerek çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanına dil uzattı yetmedi devleti katil ilân etti!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kadıköy’de devleti mafya olmakla suçlayarak, ‘Mafya iktidarına son verelim’ şeklinde provokatif eylem girişiminde bulunan eski HDP milletvekili, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, izinsiz gerçekleştirdiği eyleminde polis engeline takıldı. Şık, polis müdahalesinin ardından millet iradesi ile seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik, “Recep Tayyip Erdoğan, sen oradan aşağı ineceksin” şeklinde tehdit savurdu. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tehdit etmekle yetinmeyen Şık, katıldığı bir yayında devleti katil olarak nitelendirip, “Bu devleti yıkmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Şık’ın sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma hakkında sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Şık, “Devlet katil sözlerim nedeniyle eleştirileceksem/yargılanacaksam eksik tespit yaptığım için bu olmalı. Çünkü devlet seri cinayetler işleten bir katildir. Hiçbir devlet yoktur ki elinde kan olmasın” diyerek devlete karşı saldırılarına devam etti.

Milletvekilliğini düşürürüz

Şık’ın adalete hesap vermesi gerektiğini ifade eden AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, şunları dile getirdi: “Ahmet Şık’ın Cumhurbaşkanımıza karşı bu tür çıkışlar yapması ahlaksızlık ve terbiyesizliktir.. Bu tür insanlar Meclis’i karıştırıp milleti bölmenin peşindedir. Kendisi ‘bu devlet yıkılmalıdır’ diyen birisi. Bunu başarmak içinde yıllardır uğraşıyor. Bu adam terör örgütünün bir üyesidir. Cumhurbaşkanımız yüzde 53 gibi bir oyla, millet iradesi ile başa gelmiş birisidir. Bu sözler Cumhurbaşkanımız üzerinden dolaylı olarak milletimize söylenmiştir. Şık milletimize hakaret etmiştir. Bu ahlaksız adalete hesap verecektir. Devletin yıkılması gerektiğini söyleyen bu alçağın milletvekilliği düşürülmelidir. Bizim önümüze böyle bir fezleke gelirse seve seve onaylayacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın.”

Kimse haddini aşmasın!

Erdoğan’ı tehdit eden Şık’ın önce kendi insanlığını sorgulaması gerektiğini belirten AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay da, şunları ifade etti: “Bu tür ifadeler cahilce söylemlerden öteye geçmemektedir. Cumhurbaşkanımız halka hizmet etmek için varını yoğunu ortaya koymuş bir liderdir. Bu sözleri söyleyen kişi kendi insanlığını bir sorgulasın önce. Bunların tek amacı Türkiye’yi bölmektir. Yaptığı eylemlerde vatandaşları sokağa çağırmasından amacının ne olduğu görülmektedir. Cumhurbaşkanımız hakkında söz söylemek onun haddine değildir. Milletimizin özgür iradesi ile seçtiği bir insanı milletimizden başkası yargılayamaz. Kimse milletimizin özgür iradesine yön vermeye kalkmasın, kimse haddini aşmasın.”

