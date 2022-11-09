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Siyaset TİP'li Baş Mustafa Kemal'in icraatini böyle anlattı: İradeyi gökyüzünden yeryüzüne indirerek halka verdi
Siyaset

TİP'li Baş Mustafa Kemal'in icraatini böyle anlattı: İradeyi gökyüzünden yeryüzüne indirerek halka verdi

Halk TV canlı yayınında konuşan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, skandal bir Cumhuriyet tanımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 16:42:00 -
TİP'li Baş Mustafa Kemal'in icraatini böyle anlattı: İradeyi gökyüzünden yeryüzüne indirerek halka verdi

 Yeniakit.com.tr 

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Halk TV canlı yayınında konuştu.

Skandal bir Cumhuriyet tanımında bulunan TİP'li Baş, Mustafa Kemal'in icraatlerini şu ifadelerle anlattı:

Yüz yıllık Cumhuriyet'in pek çok eksiğinin olmasına rağmen iradeyi gökyüzünden yeryüzüne indirerek halka verdiği için, iradeyi bir tek adamdan saraydan alıp halka verdiği için, bizim açımızdan Cumhuriyet çok değerlidir.

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