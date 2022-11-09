TİP'li Baş Mustafa Kemal'in icraatini böyle anlattı: İradeyi gökyüzünden yeryüzüne indirerek halka verdi
Halk TV canlı yayınında konuşan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, skandal bir Cumhuriyet tanımında bulundu.
Yeniakit.com.tr
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Halk TV canlı yayınında konuştu.
Skandal bir Cumhuriyet tanımında bulunan TİP'li Baş, Mustafa Kemal'in icraatlerini şu ifadelerle anlattı:
Yüz yıllık Cumhuriyet'in pek çok eksiğinin olmasına rağmen iradeyi gökyüzünden yeryüzüne indirerek halka verdiği için, iradeyi bir tek adamdan saraydan alıp halka verdiği için, bizim açımızdan Cumhuriyet çok değerlidir.