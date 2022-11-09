TİP'li Baş Mustafa Kemal'in icraatini böyle anlattı: İradeyi gökyüzünden yeryüzüne indirerek halka verdi

Yeniakit.com.tr

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Halk TV canlı yayınında konuştu.

Skandal bir Cumhuriyet tanımında bulunan TİP'li Baş, Mustafa Kemal'in icraatlerini şu ifadelerle anlattı:

Yüz yıllık Cumhuriyet'in pek çok eksiğinin olmasına rağmen iradeyi gökyüzünden yeryüzüne indirerek halka verdiği için, iradeyi bir tek adamdan saraydan alıp halka verdiği için, bizim açımızdan Cumhuriyet çok değerlidir.