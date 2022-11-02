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Siyaset TİP'li Baş da umudunu yitirmiş! 6'lı masaya böyle seslendi
Siyaset

TİP'li Baş da umudunu yitirmiş! 6'lı masaya böyle seslendi

Düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, 6'lı masaya, "Aday kim olacak tartışması umudu bozcu bir etki yaratmaktadır." diye seslendi.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 20:19:00 -
TİP'li Baş da umudunu yitirmiş! 6'lı masaya böyle seslendi

 Yeniakit.com.tr 

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, düzenlediği basın toplantısında 6'lı masadan umudunu yitirdiğini ifade etti.

"Türkiye'nin hızlı bir şekilde seçim atmosferine girdiğini görüyoruz." diyen Baş, "Kaynağını açık bir biçimde iktidarın muhalefeti paralize etme çabalarından alan, muhalefeti bölme girişimlerinin, birbirine düşürme girişimlerinin yarattığı bir dağınıklığı gözlemlediğimizi paylaşmayı sorumluluk olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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İktidarı da hedefe koyan TİP'li Baş, 6'lı masaya şöyle seslendi:

Bu iktidar eliyle ülkenin gündemine sokulmak istenilen aday kim olacak tartışmasının yarattığı gerilim, milyonlarca yurttaşımızın ortak duygusu olan saray rejimine son verme kararlılığını, umudunu ve heyecanını bozucu bir etki yapmaktadır. Özellikle Altılı Masa’ya çağrımız bu oyunu bozmaktır.

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