Tıpkı mücahid Ebu Ubeyde'nin dediği gibi! İşte İsrail'in kaybettiğini belgeleyen görüntüler
Esir takasında 3. aşama, bugün karşılıklı salınan mahkumlarla tamamlandı.
Al Jazeera televizyonu esirlerin teslim edildiği anlara ait görüntüleri yorumladı.
Gazze'nin kuzey bölgesinde mücahid Kassam Tugayları'nın ellerindeki mahkumları serbest bıraktığı anları yayınlayan Al Jazeera televizyonu, şu değerlendirmeyi yaptı:
Görüntüler aynı zamanda İsrail'in kuzeyde kontrolü kaybettiğini de belgeliyor.
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Netenyahu'nun kendi halkını kandırdığını söyleyerek, "Savaşı biz kazanıyoruz" demişti.