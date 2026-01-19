  • İSTANBUL
Tipi yolları kapattı! Mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

Erzurum Horasan'da kar ve tipinin etkisini artırmasıyla köy yolunda araçlar ilerleyemedi. Mahsur kalan 15 kişi, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Erzurum’da gün içinde aralıklarla süren kar yağışı akşam saatlerine doğru şiddetini artırınca, Horasan ilçesinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

 

Kırsal Karapınar-Kırklar ve Arpaçayır mahallelerinin grup yolunda 3 araç kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

 

Yardım istenmesi üzerine bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi Horasan Kırsal Hizmetler Şefliği ekipleri sevk edildi.

 

Ekiplerin greyder ile yolu açmasının ardından araçlardaki 15 kişi kurtarıldı.

