Tipi, sis, çığ riski… Ekipler sınırları zorladı

Diyarbakır’da 3 gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışı, kırsalda ulaşımı yer yer durma noktasına getirdi. Tipi ve sisin altında sürdürülen çalışmalarda çığ riski bulunan bölgelerde kontrollü ilerleyen ekipler, kapalı güzergahları bir bir ulaşıma açtı.

Diyarbakır’da kar yağışı üç gün boyunca aralıksız sürerken, kırsal mahalle yollarında ulaşımın kopmaması için ekipler seferber oldu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 16, 17 ve 18 Ocak tarihlerinde yoğun kar yağışının etkili olduğu kırsal mahalle yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

 

Metrelerce kar ile mücadele

Kent genelinde kar yağışı etkisini sürdürürken, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, üç gün süren çalışmalar kapsamında, 10’u aşkın ilçede yaklaşık 300 kilometre kırsal mahalle yolunu ulaşıma açtı. Özellikle yüksek rakımlı ve ulaşımı zor bölgelerde yürütülen çalışmalarda, vatandaşların temel ihtiyaçlara ve sağlık hizmetlerine erişiminin kesintisiz sağlanması hedeflendi. Karla mücadele çalışmaları sırasında acil sağlık hizmetleri öncelikli tutuldu. Karla kapalı olan güzergahlarda iş makineleri eşliğinde ambulans geçişleri için yollar açıldı, sağlık ekipleri güvenli şekilde kırsal mahallelere ulaştırıldı. Yer yer metrelerce karın olduğu bölgelerde ekipler, yol açma çalışmalarının yanı sıra yol genişletme düzenlemeleri de gerçekleştirdi.

 

Dağlık ve eğimli arazilerde greyder, loader ve kar küreme araçlarıyla yürütülen çalışmalar, zaman zaman yoğun tipi ve sis altında devam etti. Çığ riski bulunan bölgelerde kontrollü çalışma yürüten ekipler, yol kenarlarında biriken kar kütlelerini temizleyerek ulaşımı güvenli hale getirdi.

