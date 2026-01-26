Tipi Hatay’ı vurdu, direkler devrildi!

  • İSTANBUL
Hatay’da etkili olan tipiyle birlikte Reyhanlı, Yayladağı ve Samandağ’da 100’den fazla elektrik direği yıkıldı, iletim hatları ise buzla kaplandı.

Hatay’da kar yağışının ardından etkisini artıran tipi, bazı ilçelerde elektrik altyapısına ağır hasar verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Hatay'da kar yağışı etkisini hissettirmişti. Kar yağışıyla beraber çevre beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde tipi etkili olmuştu.

 

Toroslar EDAŞ ekiplerinden yoğun mesai

Tipinin etkisini hissettirdiği; Reyhanlı, Yayladağı ve Samandağ ilçelerinde 100'den fazla elektrik direği yıkılırken Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ) ekipleri vatandaşlara kesintisiz elektrik hizmeti verebilmek için çalışmalarını sürdürdü. Öte yandan, kar yağışının ardından kendini hissettirdiği soğuk havayla birlikte elektrik iletim hatları buzla kaplandı. Buzla kaplı iletim hatları Toroslar EDAŞ ekipleri tarafından temizlendi. Elektrik hattının zarar gördüğü bölgelerdeyse 30 jeneratör Toroslar EDAŞ ekiplerince yerleşim noktalarına ulaştırılarak kurulumları sağlandı.

 

Ekiplerin güvenli ve kesintisiz enerji için sahada oldukları ifade edildi.

