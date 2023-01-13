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Gündem TİP Sözcüsü ezan düşmanı Sera Kadıgil Akit'e Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan iftira üzerinden suç duyurusunda bulunmuştu! Savcılık kararını verdi
Gündem

TİP Sözcüsü ezan düşmanı Sera Kadıgil Akit'e Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan iftira üzerinden suç duyurusunda bulunmuştu! Savcılık kararını verdi

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan, "Kızını 6 yaşında evlendirdi" iftirası, Hatice Kübra Gümüşel'in ortaya çıkan mutlu mesut düğün fotoğrafları ile boşa çıkmıştı. Yeni Akit'i, Hatice Kübra Gümüşel'in düğününe ilişkin haber üzerinden hedef alan TİP Sözcüsü Sera Kadıgil savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık, Yeni Akit'in haberi hakkındaki erişim engeli başvurusunu reddetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 18:32:00 - 2023-01-13 18:36:21
TİP Sözcüsü ezan düşmanı Sera Kadıgil Akit'e Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan iftira üzerinden suç duyurusunda bulunmuştu! Savcılık kararını verdi

 Yeniakit.com.tr 

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan "kızını 6 yaşında evlendirdi" iftirasına karşın, Hatice Kübra Gümüşel'in Kadir İstekli ile mutlu mesut düğün fotoğraflarını yayınlayan Yeni Akit Gazetesi, tarikat ve cemaat düşmanlarının hedefi oldu.

CHP'ye yakın medya ile tarikat ve cemaat düşmanlığında buluşan sosyal medya kullanıcıları, Akit'in Hatice Kübra Gümüşel'i hedef gösterdiğini iddia etti.

Müslüman ülkede bu ne cesaret?

Öte yandan, daha önceki beyanlarında yüzde 95'i Müslüman olan bir ülkede ezana, camilere ve Müslümanların birçok değerine düşman olduğunu açıklamaktan çekinmeyen Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Sera Kadıgil, çirkin bir iftira ile Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'yı hapse attırdıkları gibi, Akit Medya çalışanları için "Sizin de yeriniz zindanlar" ifadelerini kullanarak haber hakkında Hatice Kübra Gümüşel'i hedef göstermek gerekçesi ile suç duyurusunda bulundu.

Hatice Kübra Gümüşel'in, hafızlık eğitimi alırken gelenekler gereği bir hediye olarak giydiği gelinlikli fotoğrafını kullanmaktan hicap etmeyip, Hatice Kübra'yı Türkiye'nin tanımasını sağlayarak tarikat ve cemaat düşmanlığında birleşenlerin yalanını çökerten habere ilişkin savcılığa yaptığı erişim engeli başvurusu reddedildi.

Küçücük çocuğun hediye gelinlikle çektirdiği fotoğrafı kullanmaktan hicap etmeyenler, "6 yaşında evlilik" yalanını arsızca sürdürüyor.

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