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Aktüel

Tıp öğrencisinin suni teneffüs ve kalp masajı yaptığı kedi kurtarılamadı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 20:03:35 -
Tıp öğrencisinin suni teneffüs ve kalp masajı yaptığı kedi kurtarılamadı

DÜZCE (AA) - Düzce'de kafası pencereye sıkıştığı için itfaiye ekiplerince kurtarılan kedi, tıp öğrencisinin suni teneffüs ve kalp masajına rağmen telef oldu.

Konuralp Mahallesi Üniversite Konutları'nın olduğu bölgede kedi sesi duyan vatandaşlar, bir binanın dördüncü katında kafası pencereye sıkışmış bir kedi olduğunu gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri araç merdiveniyle evin balkonuna ulaştı.

Polis nezaretinde balkon kapısından eve giren itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden kurtararak aşağı indirdi.

Kedinin kurtulmasını bekleyen Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ahmet Selim Avşar, yere yatırdığı hayvana kalp masajı ve suni teneffüs yaptı.

Yaklaşık 15 dakika kediyi hayata döndürmeye çalışan Avşar ve arkadaşları, kedinin telef olduğunu görünce göz yaşı döktü.

Avşar, yaptığı açıklamada, kedi sesi duyunca hemen itfaiyeyi aradıklarını söyledi.

Tıp fakültesi öğrencisi olduğunu dile getiren Avşar, "Maalesef kedi aşağıya indiğinde kalbi atmıyordu. Belki hayata döndürebilirim diye düşündüm ama olmadı." diye konuştu.

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