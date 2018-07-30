TİP nedir? Türkiye İşçi Partisi ne zaman kuruldu? Türkiye İşçi Partisi'ni kim kurdu?

Terör ögütü PKK'nın siyasi uzansızı HDP'den ayrılacakları iddia edilen Erkan Baş ve Barış Atay'ın TİP'e geçecekleri ifade edilmişti.

DANIŞMANLARINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili Barış Atay ve Erkan Baş'ın danışmanları, BBC Türkçe'ye yaptıkları açıklamada, milletvekillerinin ayrılma haklarını saklı tutarak HDP'ye katıldıklarını, şu an için böyle bir kararları olmasa da önümüzdeki aylarda bunun gündeme gelebileceğini söylediler.

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ'NİN TARİHİ

1961 yılında kuruldu.

TBMM'ye milletvekili seçtirebilen ilk sosyalist parti olan TİP 1971 ve 1980 darbeleri sonrasında kapatıldı.

1988 yılında TKP ile birleşerek Türkiye Birleşik Komünist Partisi kuruldu.

TİP, Aralık 2017'de Baş ve Atay ile bir grup arkadaşı tarafından son kez kuruldu.