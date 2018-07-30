0553 313 94 23

TİP nedir? Türkiye İşçi Partisi ne zaman kuruldu? Türkiye İşçi Partisi'ni kim kurdu?

Erkan Baş ve Barış Atay'ın HDP'den ayrılarak Türkiye İşçi Partisi'ne katılacakları iddialarına yalanlama geldi. Peki TİP kim tarafından ne zaman kurulmuştur? İşte detaylar...

30 Temmuz 2018 Pazartesi 17:24
TİP nedir? Türkiye İşçi Partisi ne zaman kuruldu? Türkiye İşçi Partisi'ni kim kurdu?

Terör ögütü PKK'nın siyasi uzansızı HDP'den ayrılacakları iddia edilen Erkan Baş ve Barış Atay'ın TİP'e geçecekleri ifade edilmişti. 

DANIŞMANLARINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili Barış Atay ve Erkan Baş'ın danışmanları, BBC Türkçe'ye yaptıkları açıklamada, milletvekillerinin ayrılma haklarını saklı tutarak HDP'ye katıldıklarını, şu an için böyle bir kararları olmasa da önümüzdeki aylarda bunun gündeme gelebileceğini söylediler.

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ'NİN TARİHİ

1961 yılında kuruldu.

TBMM'ye milletvekili seçtirebilen ilk sosyalist parti olan TİP 1971 ve 1980 darbeleri sonrasında kapatıldı.

1988 yılında TKP ile birleşerek Türkiye Birleşik Komünist Partisi kuruldu.

TİP, Aralık 2017'de Baş ve Atay ile bir grup arkadaşı tarafından son kez kuruldu.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 17:24
  1. Erkan Baş
  2. Barış Atay
  3. HDP
  4. Türkiye İşçi Partisi
  5. TİP

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şok Yunanistan iddiası: Atina'yı ABD yaktı, suçu Türkiye'ye atacaklar
    1. Şok Yunanistan iddiası: Atina'yı ABD..
    2. MEB LGS adrese dayalı tercih sonuçları..
    3. LGS tercih sonuçları ile nakil..
    4. Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9...
    5. Kolombiya kırsallarında 20 yıllık..
    6. Çin gözünü Türkiye pazarına dikti
    7. Hazımsız Netanyahu iki sanatçıyı sınır..
    8. Güngören'de İranlı aile tantanacıların..
    9. Adıyaman'ın Gerger ilçesinde otomobil..
    10. Osmaniye'de misafirliğe gittiği evde..
    11. İYİ Parti'den Meral Akşener açıklaması
    12. 9 senelik esaretten sonra Türk..
    13. Balıkesir'de gözlük kabında uyuşturucu..
    14. Leyla'nın ölümünden sonra bir acı..
    15. HDP'den İstifa açıklaması! Barış Atay..
    16. TİP nedir? Türkiye İşçi Partisi ne..
    17. 2018 LGS ek kontenjan ve ikinci..
    18. ASELSAN'dan 247,5 milyon TL'lik dev..
    19. Vergi dairelerinde yapılandırma mesaisi
    20. Bitlis'te büyük hazine! Tarihi anlar...
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
    YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?