Tıp dünyasında çığır açan gelişme! Ölümcül hastalığın çaresi bulundu

Afrika'da binlerce can alan Ebola hastalığının tedavisinde çığır açan gelişme... İki ilacın denemesini gerçekleştiren bilim insanları, Ebola'nın yakında "önlenebilir ve tedavi edilebilir" olabileceğini öne sürdü.

İlaçlar virüsün ciddi bir salgın olduğu Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde bazı hastalar üzerinde denendi.

Araştırma, virüsün bulaştığı insanların yüzde 90’ından fazlasının, erken dönemde tedavi uygulandığı takdirde hayatta kaldığını ortaya koydu.

İlaçların Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki tüm Ebola hastalarının tedavisinde kullanılacağı açıklandı.

İlaçların denenmesine sponsor olan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, sonuçları “Ebola’yakarşısavaştaçokiyibirhaber” olarak nitelendirdi.

REGN-EB3 ve mAB114 olarak adlandırılan ilaçlar, Ebola virüsüne antikorlarla saldırıyor ve insan hücreleri üzerindeki etkisini sıfırlıyor.