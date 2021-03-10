  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Tıp Bayramı nedir? Tıp Bayramı ne zaman?
Yaşam

Tıp Bayramı nedir? Tıp Bayramı ne zaman?

Tıp Bayramı, özellikle koronavirüs salgını sürecinde yoğun bir şekilde çalışan sağlık personelleri için büyük önem taşımaktadır. İnsan sağlığı için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanları için kutlanan Tıp Bayramının anlamı ve ne zaman kutlandığı merak ediliyor. Peki, Tıp Bayramı nedir? Tıp Bayramı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-10 22:31:00 -
Tıp Bayramı nedir? Tıp Bayramı ne zaman?

Tıp Bayramı, insan sağlığı, mutluluğu ve huzuru için gece gündüz çalışan, savaş alanlarında ve afet bölgelerinde görev alan sağlık çalışanları için kutlanan bir bayramdır. Söz konusu bayram, her yıl olduğu gibi bu yılda aynı tarihte kutlaması yapılacak. Peki, Tıp Bayramı nedir? Tıp Bayramı ne zaman?

Tıp bayramı nedir? Tıp bayramı ne zaman?

"Tıphane-i Amire" ve "Cerrahhane-i Amire" adlı tıp okullarının açılış tarihi olan 14 Mart 1827, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Tıp Bayramı ilk kez, Birinci Dünya Savaşı sonunda İstanbul'un işgal edildiği günlerde yabancı işgal kuvvetlerine karşı tıp öğrencilerinin bir tepkisi olarak 1919 yılında kutlaması yapıldı. Günümüze kadar gelen bu bayram, 14 Mart tarihinde her yıl Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Tıp Bayramı, her mart ayının 14'ünde kutlanır. Türkiye'de tıp alanından çalışanların hizmet sorunlarının tartışıldığı, bilime katkılarının ödüllendirildiği bir anma ve kutlama günü olarak bilinir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HDP'ye formül resmen bulundu
Siyaset

HDP'ye formül resmen bulundu

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye yönelik hazine yardımının kesilmesi için formül resmen bulundu.
Cihangir İslam'ın kardeşinden abisine ve CHP'ye sert sözler!
Siyaset

Cihangir İslam'ın kardeşinden abisine ve CHP'ye sert sözler!

CHP’ye katılan bağımsız milletvekili Cihangir İslam'ın kardeşi Cem Sahir İslam, abisini ve CHP’yi eleştiren bir yazı kaleme aldı...
Türkiye'den kritik adım! Deniz harp tarihinde yeni bir sayfa açacak
Teknoloji

Türkiye'den kritik adım! Deniz harp tarihinde yeni bir sayfa açacak

TCG Anadolu gemisine SİHA'ların konuşlandırılacağının netleşmesiyle birlikte Türkiye, deniz harp tarihine yeni bir konsept kazandırmış olaca..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay