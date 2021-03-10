Tıp Bayramı, insan sağlığı, mutluluğu ve huzuru için gece gündüz çalışan, savaş alanlarında ve afet bölgelerinde görev alan sağlık çalışanları için kutlanan bir bayramdır. Söz konusu bayram, her yıl olduğu gibi bu yılda aynı tarihte kutlaması yapılacak. Peki, Tıp Bayramı nedir? Tıp Bayramı ne zaman?

Tıp bayramı nedir? Tıp bayramı ne zaman?

"Tıphane-i Amire" ve "Cerrahhane-i Amire" adlı tıp okullarının açılış tarihi olan 14 Mart 1827, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Tıp Bayramı ilk kez, Birinci Dünya Savaşı sonunda İstanbul'un işgal edildiği günlerde yabancı işgal kuvvetlerine karşı tıp öğrencilerinin bir tepkisi olarak 1919 yılında kutlaması yapıldı. Günümüze kadar gelen bu bayram, 14 Mart tarihinde her yıl Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Tıp Bayramı, her mart ayının 14'ünde kutlanır. Türkiye'de tıp alanından çalışanların hizmet sorunlarının tartışıldığı, bilime katkılarının ödüllendirildiği bir anma ve kutlama günü olarak bilinir.