Tiner dökülen sobada patlama! 1 ölü, 2 yaralı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, bir iş yerinde ısınmak amacıyla yakılan sobaya tiner dökülmesi sonucu meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi’nde bulunan bir demir atölyesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, içeride bulunanların ısınmak için kullandığı sobaya parlayıcı madde olan tinerin dökülmesiyle şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama neticesinde dükkanda bulunan 23 yaşındaki Kerem Şengün ile E.Ç. ve E.K. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan Kerem Şengün, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer iki yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Patlamanın etkisiyle dükkanda maddi hasar oluşurken, emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.