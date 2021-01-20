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Aktüel Timurtaş Hocayı rahmetle anıyoruz
Aktüel

Timurtaş Hocayı rahmetle anıyoruz

Timurtaş Uçar Hocaefendi vefatının 21. yıl dönümünde dua ve minnetle yad ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 15:55:00 -
Timurtaş Hocayı rahmetle anıyoruz

Müslümanların üzerine karabasan gibi çökülen bir dönemde kürsüden verdiği vaazlarla ümmetin gönlünü ferahlatan ve coşkuya sevk eden Timurtaş Hoca, bugün dahi sohbetleriyle milyonlarca kişiyi irşad etmeye devam ediyor. 20 Ocak 2000 tarihinde ruhunu Rahman’a teslim eden Timurtaş Hoca, Topkapı Kozlu’daki mezarlığında medfun bulunuyor. Timurtaş Hoca, aradan geçen 21 yıla rağmen sevenlerinin gönlündeki sıcaklığını koruyor. 

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