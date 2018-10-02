Timuray, Avrupa Bölgesi CEO’su oldu

Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi Serpil Timuray, dün itibarıyla Vodafone Grubu Avrupa Bölgesi CEO’su olarak görevlendirilirken, eşzamanlı olarak Vodafone Afrika, Orta Doğu, Asya, Pasifik (AMAP) Bölgesi’ni raporlayan Vodafone Türkiye de Vodafone Avrupa Bölgesi’ne dahil edildi. Timuray, yeni görevinde de, Vodafone Grubu CEO’suna doğrudan bağlı olarak Dünya İcra Kurulu’nda yer almaya ve Grup’un Londra’daki genel merkezinde çalışmaya devam edecek. Timuray, Vodafone Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı sorumluluğunu da sürdürecek.