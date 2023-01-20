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Gündem Timur Soykan H.K.G.'nin radyocu itirafını meşrulaştırmaya çalıştı! Hakaret ve tehditler savurdu...
Gündem

Timur Soykan H.K.G.'nin radyocu itirafını meşrulaştırmaya çalıştı! Hakaret ve tehditler savurdu...

H.K.G.'nin ortaya çıkan ilk ifadesini Twitter hesabından paylaşan Timur Soykan, H.K.G.'nin ifadesinde gündeme getirdiği radyocu ile görüşmesini kabul edip, meşrulaştırmaya çalıştı. "6 yaşında evlendirildi" iftirasını ortaya atan Soykan, kendisini yalanlayanlara hakaret ve tehditler savurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 21:19:00 - 2023-01-20 21:31:13
Timur Soykan H.K.G.'nin radyocu itirafını meşrulaştırmaya çalıştı! Hakaret ve tehditler savurdu...

 Yeniakit.com.tr 

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G., ilk ifadesinde radyocu Zeki Kayahan Coşkun ile mesajlaşmalarının olduğunu kabul etti.

H.K.G.'nin ifadesi üzerinden Yeni Akit'i hedef alan Zeki Kayahan Coşkun, "Madem öyle, belgesi nerede?" deyip, Akit'i operasyon çekmekle suçladı.

H.K.G.'nin iddiası gündeme bomba gibi düşerken, H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirildiği iftirasını ilk servis eden Birgün yazarı Timur Soykan, H.K.G.'nin ifadesinde dile getirdiği radyocuyla yazışmasını meşrulaştırmaya çalıştı.

Üzerine düşen görevi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sürdüren Timur Soykan da Akit'in, radyocu itirafı üzerinden H.K.G.'yi suçladığını öne sürdü.

Timur Soykan, evli bir kadının radyocu ile müstehcen konuşmalara girdiği ifadesini meşrulaştırmaya çalışıp, hakaret ve tehditler savurdu.

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