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Dünya Timsah, derede yüzen 12 yaşındaki çocuğu yedi!
Dünya

Timsah, derede yüzen 12 yaşındaki çocuğu yedi!

Yeniakit Publisher
2024-07-05 11:56:00 -
Timsah, derede yüzen 12 yaşındaki çocuğu yedi!

Avustralya'nın Palumpa bölgesindeki bir derede yüzerken timsah tarafından saldırıya uğrayan 12 yaşındaki kızın cesedine ait parçalara ulaşıldı.

Avustralya'nın Palumpa bölgesindeki bir derede yüzerken timsah tarafından saldırıya uğrayan 12 yaşındaki kızın cesedine ait parçalara ulaşıldı.

Kuzey Toprakları eyaletindeki bir derede yüzen 12 yaşındaki kızın kaybolduğuna yönelik alınan ihbar üzerine emniyet güçleri arama faaliyeti başlattı.

Karadan, havadan ve sudan yürütülen 36 saatlik yoğun arama çalışmaları sonucunda, kızın kaybolduğu yerin yakınlarındaki nehir sisteminde ceset parçaları bulundu.

Ceset parçalarının kaybolduğu bildirilen kıza ait olduğunu ifade eden kıdemli Polis Erica Gibson, Palumpa bölgesi yakınında bulunan ceset parçalarındaki yaraların timsah saldırısını doğruladığını açıkladı.

Bu sonucun kızın ailesi ve aramaya katılan herkes için üzücü olduğunu dile getiren Gibson, timsahın yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
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TUZLU SU TİMSAHI SALDIRDI

Avustralya'nın kuzey kısmında oldukça yaygın olarak görülen tuzlu su timsahlarının geçmişte aşırı avlanma sebebiyle nesli tükenme tehlikesi altına girdi.

Nesli tükenme riski altındaki tuzlu su timsahları 1970'teki kanunla koruma altına alındı.

Avustralya'daki güncel tuzlu su timsahı sayısının yaklaşık 100 bin olduğu tahmin edilmesine rağmen bu timsahların saldırma vakaları nadir gözlemleniyor.

Avustralya'da vahşi hayvanların saldırısı sonucunda her yıl çok sayıda kişi hayatını kaybediyor.

Kaynak: A.A

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