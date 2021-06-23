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Dünya Times Meydanı'nda bir kişi, 'hoverboard' ile uçuş yaptı
Dünya

Times Meydanı'nda bir kişi, 'hoverboard' ile uçuş yaptı

ABD’nin New York kentinde yer alan ünlü Times Meydanı'nda kimliği belirsiz bir kişi, "hoverboard" ile uçuş gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 00:33:00 - 2021-06-23 00:42:40

ABD’nin New York kentinde kimliği bilinmeyen bir şahsın, 20 Haziran tarihinde "hoverboard" ile Times Meydanı’nda yaptığı uçuşa ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

ABD’nin New York kentinde yer alan Times Meydanı, geçtiğimiz pazar günü ilginç bir olaya sahne oldu.

Times Meydanı'nda uçuş yaptı

Yüzünü taktığı kask ile gizleyen kimliği belirsiz bir şahıs, 20 Haziran tarihinde Times Meydanı semalarında tüm halkın şaşkın bakışları içinde "hoverboard" ile alçak uçuş gerçekleştirdi.

Maliyeti 20 bin dolar

Meydandaki vatandaşlar tarafından kayda alınan görüntüler sosyal medyada gündem olurken, sosyal medya kullanıcıları görüntülerdeki şahsı, ünlü Spider-Man filimdeki kötü karakter Green Goblin’e benzetti. Ayrıca yerel basında yayınlanan haberlerde ise, cihazın Omni Hoverboards tarafından üretildiği ve maliyetinin yaklaşık 20 bin dolar olduğu ileri sürüldü.

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