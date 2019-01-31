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Timberwolves son saniyede kazandı

- NBA'de Minnesota Timberwolves, uzatmaya giden Memphis Grizzlies maçını, Towns'ın son saniye basketiyle 99-97 kazandı

31 Ocak 2019 Perşembe 10:38
Timberwolves son saniyede kazandı


ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies'i uzatma sonunda 99-97 yendi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı takımları Minnesota Timberwolves ile Memphis Grizzlies'i karşı karşıya getiren mücadele, büyük heyecana sahne oldu. Timberwolves, 93-93'lük skorla uzatmaya giden karşılaşmadan, all-star pivotu Karl-Anthony Towns'ın son saniye basketiyle 99-97 galip ayrıldı.

Ev sahibi Timberwolves'ta Towns 16 sayı, 10 ribaunt, Jerryd Bayless de 19 sayı, 12 asist, 7 ribauntla "double double"a imza attı.

Grizzlies'te Mike Conley'nin 26 sayı, 8 asist, 5 ribaunt ve Marc Gasol'ün 19 sayı, 7 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.


- Sonuçlar

Boston Celtics-Charlotte Hornets: 126-94

Miami Heat-Chicago Bulls: 89-105

New York Knicks-Dallas Mavericks: 90-114

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 99-97 (uzatmada)

New Orleans Pelicans-Denver Nuggets: 99-105

Washington Wizards-Indiana Pacers: 107-89

Sacramento Kings-Atlanta Hawks: 135-113

Portland Trail Blazers-Utah Jazz: 132-105

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 10:38
  1. Basketbol
  2. Karl-Anthony Towns
  3. Minnesota Timberwolves
  4. NBA

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