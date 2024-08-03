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Ekonomi TİM verileri açıklandı! Otomotiv en fazla ihracat yapan sektör
Ekonomi

TİM verileri açıklandı! Otomotiv en fazla ihracat yapan sektör

Yeniakit Publisher
2024-08-03 17:07:00 -
TİM verileri açıklandı! Otomotiv en fazla ihracat yapan sektör

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 3,1 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, sanayi grubunda otomotiv endüstrisi 3,1 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Bu sektörü, 2,6 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,7 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

Temmuz ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 91 ile mücevher sektörü oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 70,8’ini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 14 artışla 15,9 milyar dolar olarak hesaplandı.

Temmuzda ihracatın yüzde 12,8’ini oluşturan tarım grubunda yüzde 3,1’lik yükselişle 2,9 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,5’ini oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 23,2’lik artışla 570,1 milyon dolarlık dış satım yapıldı.
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