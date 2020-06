TİM Başkan Vekili Zeki Kıvanç'tan "kredi paketi" değerlendirmesi:

ADANA (AA) - EREN BOZKURT - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Zeki Kıvanç, kamu bankalarınca 4 yeni kredi paketinin hayata geçirilmesinin tüm sektörlerde hareketlenme sağlayacağını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu üyesi ve Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı da olan Kıvanç, kamu bankalarınca sunulan kredi paketlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla 4 yeni kredi paketinin hayata geçirilmesiyle konut, otomotiv, mobilya ve turizm sektörlerinde ciddi bir hareketlenme görüleceğini belirten Kıvanç, "Şu anda Türkiye'deki faiz oranları son yıllarda görülen oranların en düşüğü. Bunlar çok güzel rakamlar. Bu faiz oranlarıyla Türkiye'de yatırım ve üretim de olur, otomobil de, ev de alınır, iş de olur. Kredi paketleri ve mevcut destekler, yerli üretimi destekleyecek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlayacak." ifadelerini kullandı.

- "Kredi destekleri, her alanda hızlı bir toparlanmanın işaretçisi olacak"

Kıvanç, hükümetin ve ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler ve uyguladığı politikaların etkisiyle ekonomide dengelenme sürecinin başladığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz ekonomisi için ikinci çeyreğin kısmen sıkıntılı görünmesine karşın sonrası umut verici gözüküyor. İç piyasaları hareketlendirmeye yönelik yapılan bu düşük faizli kredi destekleri, her alanda hızlı bir toparlanmanın işaretçisi olacak. Mevcut düşük faizli kredi olanaklarının yanında ithalata ek gümrük vergilerinin getirilmesi, hükümetimizin yerli üretimi her zamankinden daha fazla desteklemesi, düşük kapasitede çalışan işletmelerin kapasite kullanımlarını artırmalarını sağlayacaktır. Bu destekler ile her alanda daha yerli ve daha milli birçok yatırımın yapılması kaçınılmaz olacaktır."

Tüketicilerin taleplerinin artması ile konut, otomotiv ve turizm başta olmak üzere birçok sektörde hızlı toparlanma ve devamında yükseliş süreci görüleceğini vurgulayan Kıvanç, "Diğer yandan harcamaların artmaya başladığının işaretçisi de tüketici güveni olacak. Ayrıca büyüme konusunda genel verilerin pozitif sinyaller verdiğini söyleyebilirim. Bu alanda yakalayacağımız ivme ve değişim, arzu ettiğimiz sürdürülebilir büyümenin itici güçlerinden biri olacaktır." ifadelerini kullandı.