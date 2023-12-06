TikTok'tan çocuk istismarına 13 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) basın toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya TikTok hakkında şunları söyledi.

“Altını çizmek istediğim bir başka konu ise TikTok ile ilgili. Bu platformda müstehcen içerikler oluşturan, bu görüntülerle canlı yayın vasıtasıyla gelir sağlayan, çevrim içi çocuk istismarı barındıran içerikler üreten ve paylaşan hesap yöneticileri hakkında da işlem yapıyoruz. Bu kapsamında son 6 ayda bu tür içeriklere sahip 1332 hesap yöneticisinden 13'ü tutuklandı, 48'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 14 şahsın ise sınır dışı işlemleri başlatıldı. Tespiti yapılan ve ilgili birimlerimize gönderilen 612 hesapla ilgili gerekli işlemler devam ediyor.