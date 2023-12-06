TikTok'tan çocuk istismarına 13 tutuklama
İçişleri Bakanı Yerlikaya, TikTok'ta müstehcen içerikler oluşturan, çevrim içi çocuk istismarı barındıran içerik üreten 1332 hesap yöneticisinden 13'ünün tutuklandığını, 48'i hakkında da adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) basın toplantısı düzenledi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya TikTok hakkında şunları söyledi.
“Altını çizmek istediğim bir başka konu ise TikTok ile ilgili. Bu platformda müstehcen içerikler oluşturan, bu görüntülerle canlı yayın vasıtasıyla gelir sağlayan, çevrim içi çocuk istismarı barındıran içerikler üreten ve paylaşan hesap yöneticileri hakkında da işlem yapıyoruz. Bu kapsamında son 6 ayda bu tür içeriklere sahip 1332 hesap yöneticisinden 13'ü tutuklandı, 48'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 14 şahsın ise sınır dışı işlemleri başlatıldı. Tespiti yapılan ve ilgili birimlerimize gönderilen 612 hesapla ilgili gerekli işlemler devam ediyor.
Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO
TikTok videosuyla tepki çekmişti! Sevda Türküsev, o namussuzluk için ağzına geleni söyledi: "Yerin dibine batsın böyle özgürlük!"
Gündem
Türkiye kararı: Türkiye’ye çağrılan TikTok temsilcileri dinlenecek! Dikkat çeken hamle, net mesaj