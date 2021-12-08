  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji TikTok, yeni özelliği ile rezilliğe devam edecek
Teknoloji

TikTok, yeni özelliği ile rezilliğe devam edecek

Popüler sosyal medya platformu TikTok, İngiltere'de bugün düzenlediği ilk canlı alışveriş ve eğlence etkinliğiyle ''sosyal ticaret'' özelliğini devreye sokuyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 22:08:00 - 2021-12-08 22:11:48
TikTok, yeni özelliği ile rezilliğe devam edecek

TikTok kullanıcıları, sosyal medya platformu üzerinden beğendikleri ürünleri doğrudan satın alabilecek. Kullanıcılar online içeriği izlerken alışveriş yapabilecek. Bu özelliği kullanan diğer platformlar gibi TikTok da bu satışlardan pay alacak.

TikTok'un verilerine göre, platformun her dört kullanıcısından biri video izledikten sonra bir ürünü arıyor ya da satın alıyor.

TikTok'un İngiltere ve Avrupa Birliği'nden sorumlu Genel Müdürü Rich Waterworth, e-ticaretin TikTok için büyük bir fırsat olduğunu ve bu alana büyük yatırım yaptıklarını söylüyor.

Waterworth, Tiktok'un yeni bir alışveriş deneyimi kurgulayabileceğini düşünüyor. Waterworkt, TikTok'ta topluluk gücü ve markaları bir araya getirmenin heyecan verici olduğunu belirtiyor.

Insider Intelligence tarafından hazırlanan bir rapora göre, 2019-2020 arasında ABD'de e-ticaret yoluyla alışveriş yapanların sayısı yüzde 25 artarak 80 milyona ulaştı. 2023'te bu sayının 100 milyonu geçmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan dolar çağrısı: Bankada ve yastık altında parası olanları...
Ekonomi

Başkan Erdoğan'dan dolar çağrısı: Bankada ve yastık altında parası olanları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dövizi olan birey ve şirketlere flaş bir çağrıda bulundu.
Çağlar Ertuğrul ve Tamer Karadağlı cephesinde yeni gelişme
Medya

Çağlar Ertuğrul ve Tamer Karadağlı cephesinde yeni gelişme

Teşkilat oyuncusu Çağlar Ertuğrul ve Tamer Karadağlı arasındaki olay tatlıya bağlandı.
PKK'lılara ilk derste mezar kazmayı öğret Coni!
Dünya

PKK'lılara ilk derste mezar kazmayı öğret Coni!

ABD ordusu, PKK'nın Suriye uzantısı YPG militanları ile Suriye'nin Deyrizor kentinde ortak tatbikat yaptı. Tatbikata, Javelin tanksavar füze..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay