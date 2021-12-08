TikTok, yeni özelliği ile rezilliğe devam edecek

TikTok kullanıcıları, sosyal medya platformu üzerinden beğendikleri ürünleri doğrudan satın alabilecek. Kullanıcılar online içeriği izlerken alışveriş yapabilecek. Bu özelliği kullanan diğer platformlar gibi TikTok da bu satışlardan pay alacak.

TikTok'un verilerine göre, platformun her dört kullanıcısından biri video izledikten sonra bir ürünü arıyor ya da satın alıyor.

TikTok'un İngiltere ve Avrupa Birliği'nden sorumlu Genel Müdürü Rich Waterworth, e-ticaretin TikTok için büyük bir fırsat olduğunu ve bu alana büyük yatırım yaptıklarını söylüyor.

Waterworth, Tiktok'un yeni bir alışveriş deneyimi kurgulayabileceğini düşünüyor. Waterworkt, TikTok'ta topluluk gücü ve markaları bir araya getirmenin heyecan verici olduğunu belirtiyor.

Insider Intelligence tarafından hazırlanan bir rapora göre, 2019-2020 arasında ABD'de e-ticaret yoluyla alışveriş yapanların sayısı yüzde 25 artarak 80 milyona ulaştı. 2023'te bu sayının 100 milyonu geçmesi bekleniyor.