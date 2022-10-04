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Teknoloji TikTok ve Twitch'e rekor ceza
Teknoloji

TikTok ve Twitch'e rekor ceza

Rusya'da TikTok ve Twitch'e toplam 7 milyon ruble ceza verildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 15:13:00 -
TikTok ve Twitch'e rekor ceza

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) TikTok ve Twitch aleyhine açtığı davalar, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Rusya'da yasaklanan içeriklere TikTok ve Twitch üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketlerin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, TikTok'a 3 milyon ruble, Twitch'e ise 4 milyon ruble para cezası verdi.

Kararda, TikTok'un "geleneksel olmayan değerler ve LGBT propagandası" ve Twitch'in ise Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyonu hakkında sahte bilgi" içeren içeriklere yer verdiği belirtildi.

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