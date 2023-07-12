  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

"Maseratili Polis"in cansız bedeni bulundu

Borsa İstanbul rekor tazeledi

NATO zirvesi bildirisinde Ukrayna detayı dikkat çekti

Rusya'ya karşı Stoltenberg flaş haberi dünyaya ilan etti: Anlaştık! Çin için çarpıcı yorumlar yaptı

Sürekli 'dolar düşecek' diye tahmin yapan Necmettin Batırel kötü haberi verdi: Maalesef geliyor, hazır olun

Rusya'dan tepki çeken Türkiye çıkışı: Pembe gözlüğe gerek yok, Ankara'yı orada görmek istemiyorlar

Merdan Yanardağ ile ilgili flaş gelişme! Az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu

Suudi Prenses Ameerah Al Taweel Türkiye'de servet dağıtmaya başladı! Herkes şaşkın

Endonezya duyurdu: Natuna Denizi'nde İran ve Kamerun yaşa dışı petrol tankerlerine karşı önlem..

Devlet Bahçeli "8 bin TL ek zam" demişti! Emekli maaşı zammıyla ilgili bomba gelişme
Medya Tiktok fenomeni elektrik akımına kapılarak öldü
Medya

Tiktok fenomeni elektrik akımına kapılarak öldü

Yeniakit Publisher
2023-07-12 07:27:00 -
Tiktok fenomeni elektrik akımına kapılarak öldü

TikTok’ta çekmiş olduğu videolarla tanınan Şanlıurfalı Fenomen Sadık Dedecan, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Sarayönü Mahallesi'nde meydana geldi.

Sosyal medyada "Ben yaptım" sözleri ile tanınan TikTok fenomeni esnaf Sadık Dedecan (35), iddiaya göre, iş yerinde açıkta bırakılan kabloya temas edince elektrik akımına kapıldı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Dedecan'ı Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Dedecan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sadık Dedecan'ın ölümü sevenlerini adeta yasa boğdu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

TikTok kullanıcıları isyan etti
TikTok kullanıcıları isyan etti

Teknoloji

TikTok kullanıcıları isyan etti

Uzmanlardan tek ses: ‘TikTok’a Sınırlama gelsin’, artık yeter!!
Uzmanlardan tek ses: ‘TikTok’a Sınırlama gelsin’, artık yeter!!

Aktüel

Uzmanlardan tek ses: ‘TikTok’a Sınırlama gelsin’, artık yeter!!

TikTok fenomenleri soruşturmasında 33 şüpheliye tutuklama talebi
TikTok fenomenleri soruşturmasında 33 şüpheliye tutuklama talebi

Yaşam

TikTok fenomenleri soruşturmasında 33 şüpheliye tutuklama talebi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23