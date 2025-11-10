TikTok fenomeni “Aç bebeğim var” diyerek aradı, ilk camiden gelen cevap tüm dünyayı şaşırttı: Diğer kiliseler not alsın

ABD'li TikTok fenomeni Nikalie Monroe, bir videosunda 'aç bir bebeği olan muhtaç anne' rolüyle onlarca kiliseyi arayarak mama yardımı istediği anları takipçileriyle paylaştı. 40'a yakın kiliseyi arayan ve talebi reddedilen Monroe, Charlotte İslam Merkezi'ni aradı. Yetkiliye, "İki aylık bir bebeğim var ve mamam bitti. Bir kutu mama konusunda yardımcı olur musunuz?" diye sordu. Telefondaki yetkili, hiç tereddüt etmeden, "Elbette hanımefendi. Nerede yaşıyorsunuz? Charlotte'ta mı?" yanıtını verdi. Monroe'nun yakın bir mesafede olduğunu belirtmesi üzerine yetkili, hangi marka mamaya ihtiyacı olduğunu sordu ve "Buraya gelirseniz size yardımcı oluruz" diyerek davet etti."

Yardım teklifinin hemen ardından Nikalie Monroe, durumun bir sosyal deney olduğunu açıkladı. Monroe, "Aslında bir sosyal deney yapıyorum. Yani bir bebeğim yok ve bir ihtiyacım da yok. Sadece hangi kiliselerin gerçekten aç bir bebeğe yardım edeceğini görmek için bu deneyi yapıyorum. Ne yazık ki 'hayır' diyen çok fazla yer oldu ama siz anında 'evet, elbette' dediniz" ifadelerini kullandı. Gösterdikleri duyarlılık için merkeze teşekkür eden Monroe, bu konuşmayı TikTok'ta yayınlamak için izin istediğinde ise merkez yetkilisinden, "Hiç sorun değil hanımefendi. Elimizden geleni yapıyoruz" yanıtını aldı.

40'a yakın kilisenin 3'ünden olumlu cevap alan Monroe, caminin tavrını överek, "Anında yardım ettiler. Sorduğu tek soru nerede olduğum ve ne tür mama istediğimdi. Diğer kiliselerin not alması gerekiyor" dedi. Monroe, aradığı kurumun Charlotte İslam Merkezi olduğunu belirterek, yetkilinin tavrını "Harika bir adamdı. 'Tamam, halledelim,' dedi. Muhteşem" sözleriyle övdü.