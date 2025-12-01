Haber Merkezi Giriş Tarihi: Polislikten ressamlığa: Asayiş uygulamasında gördüğü tabloyla hayatı değişti
Farklı şehirlerde 2012 yılından beri polis memuru olarak görev yapan Mehmet Akif Atlı'nın hayatı, Gaziantep'te bir asayiş uygulamasında mesleğini sorduğu ressam sürücü sayesinde değişti. Polislik mesleğini sürdürürken Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'ne girmeye hak kazanan Atlı, 4. sınıfta eğitimine devam ediyor. Yaptığı 50'ye yakın tablo birçok sergide yer alan Polis Memuru Atlı, "Resim yaptığımda huzur buluyorum, hedefim akademisyen olmak," dedi.