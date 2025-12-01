Polislikten ressamlığa: Asayiş uygulamasında gördüğü tabloyla hayatı değişti

Atlı, Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümüne kabul edildiğini belirterek, 4. sınıfta öğrenimini sürdürdüğünü ifade etti. Polisliğin çok fedakarlık isteyen ve kendi içinde dinamikleri olan bir meslek olduğunu dile getiren Atlı, hem polisliği sürdürmenin hem de üniversitede eğitim görmenin zor olduğunu kaydetti. Atlı, bu işi hobi olarak yapmadığını belirterek, "50'ye yakın resim yaptım, tablolarım birçok sergide yer aldı. Resim yaptığımda huzur buluyorum. Mezun olduğumda yüksek lisans da yapmak, akademisyen olmak istiyorum." dedi. Üniversitede de zaman zaman resimlerinin sergilendiği anlatan Atlı, resimlerinin sergilenmesinden büyük bir heyecan ve mutluluk duyduğunu ifade etti. Atlı, bunun motivasyonunu artırdığını dile getirerek, kendisini geliştirmek için zaman zaman başka şehirlerde de sergilere katıldığını belirtti. Kara kalem, akrilik ve daha çok yağlı boya çalışmalar yaptığını, portre de çalıştığını ifade eden Atlı, en çok da yağlı boya resimler yapmayı sevdiğini kaydetti. Atlı, Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak'ın üniversiteye gelerek kendisini ziyaret ettiğini belirterek, bunun büyük bir moral ve motivasyon sağladığını söyledi.