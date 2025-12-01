Polislikten ressamlığa: Asayiş uygulamasında gördüğü tabloyla hayatı değişti

  • İSTANBUL
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Farklı şehirlerde 2012 yılından beri polis memuru olarak görev yapan Mehmet Akif Atlı'nın hayatı, Gaziantep'te bir asayiş uygulamasında mesleğini sorduğu ressam sürücü sayesinde değişti. Polislik mesleğini sürdürürken Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'ne girmeye hak kazanan Atlı, 4. sınıfta eğitimine devam ediyor. Yaptığı 50'ye yakın tablo birçok sergide yer alan Polis Memuru Atlı, "Resim yaptığımda huzur buluyorum, hedefim akademisyen olmak," dedi.

#1
Adıyamanlı polis memuru Mehmet Akif Atlı'nın sanata olan yolculuğu, 5 yıl önce Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki görevi sırasında ilginç bir tesadüfle başladı. Atlı, bir asayiş uygulamasında kimlik kontrolü için durdurduğu aracın arka koltuğunda bir tuval görmesi ve sürücünün "ressamım" demesinden derinden etkilendi.

#2
Farklı kentlerde 2012 yılından bu yana polis memuru olarak görev yapan Adıyamanlı Mehmet Akif Atlı, 5 yıl önce Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde görev yaparken bir asayiş uygulamasında kimlik kontrolü için durduğu aracın arka koltuğunda tuval gördü.

#3
Atlı, mesleğini sorduğu sürücü Ahmet Bülez'in "ressamım" demesinden etkilendi. Bu alanda eğitim almaya karar veren Atlı, katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) aldığı puanla 4 yıl önce girdiği yetenek sınavı ile Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde okumaya hak kazandı. Başvurusu üzerine Şırnak'a atanan Atlı, hem İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görev yapıyor hem de Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 4. sınıfta eğitim görüyor.

#4
“RESİM YAPTIĞIMDA HUZUR BULUYORUM” Atlı, AA muhabirine, Gaziantep'te çalıştığı dönemde asayiş uygulamasında durdurduğu bir araçtaki sürücüye mesleğini sorduğunu söyledi. Sürücünün ressam olduğunu belirtmesinden çok etkilendiğini ifade eden Atlı, sonrasında 6 ay boyunca bu kişinin atölyesinde resim eğitimi aldığını belirtti. Bu alanda eğitimini sürdürmek istediğini anlatan Atlı, YKS'den aldığı puan ile üniversitelerin özel yetenek sınavlarını girdiğini kaydetti.

#5
Atlı, Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümüne kabul edildiğini belirterek, 4. sınıfta öğrenimini sürdürdüğünü ifade etti. Polisliğin çok fedakarlık isteyen ve kendi içinde dinamikleri olan bir meslek olduğunu dile getiren Atlı, hem polisliği sürdürmenin hem de üniversitede eğitim görmenin zor olduğunu kaydetti. Atlı, bu işi hobi olarak yapmadığını belirterek, "50'ye yakın resim yaptım, tablolarım birçok sergide yer aldı. Resim yaptığımda huzur buluyorum. Mezun olduğumda yüksek lisans da yapmak, akademisyen olmak istiyorum." dedi. Üniversitede de zaman zaman resimlerinin sergilendiği anlatan Atlı, resimlerinin sergilenmesinden büyük bir heyecan ve mutluluk duyduğunu ifade etti. Atlı, bunun motivasyonunu artırdığını dile getirerek, kendisini geliştirmek için zaman zaman başka şehirlerde de sergilere katıldığını belirtti. Kara kalem, akrilik ve daha çok yağlı boya çalışmalar yaptığını, portre de çalıştığını ifade eden Atlı, en çok da yağlı boya resimler yapmayı sevdiğini kaydetti. Atlı, Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak'ın üniversiteye gelerek kendisini ziyaret ettiğini belirterek, bunun büyük bir moral ve motivasyon sağladığını söyledi.

