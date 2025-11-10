  • İSTANBUL
Aktüel Tıkınmaktan akli melekelerin mi bozuldu Vedat? Yemek üzerinden Esed güzellemesi
Aktüel

Tıkınmaktan akli melekelerin mi bozuldu Vedat? Yemek üzerinden Esed güzellemesi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tıkınmaktan akli melekelerin mi bozuldu Vedat? Yemek üzerinden Esed güzellemesi

Sürekli, “En iyisini ben bilirim” edalarıyla vatandaşları küçümseye, gittiği bazı mekanlarda da esnafı azarlamasıyla tanınan Vedat Milor isimli “gurme” bu kez yediği ezme üzerinden on binlerce insanın katili Beşar Esed’i güzellemeye kalktı.

Sürekli, “En iyisini ben bilirim” edalarıyla vatandaşları küçümseye, gittiği bazı mekanlarda da esnafı azarlamasıyla tanınan Vedat Milor isimli “gurme” bu kez yediği ezme üzerinden on binlerce insanın katili Beşar Esed’i güzellemeye kalktı.

Yemek denilince akla gelen isim...

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, yemek sektöründe yaptığı yorumlarla tanınıyor.

SURİYE'Yİ GÜNDEMİNE ALDI

Yaptığı anketler ve başlattığı lezzet tartışmaları ile adından söz ettiren Milor, siyasete yönelikte bazen dikkat çeken çıkışlarda bulunuyor.

Sık sık gastronomi açıklamalarının dışına çıkan Milor'un gündeminde, bu kez Suriye yer aldı.

ESAD REJİMİNE OLAN ÖZLEMİNİ DİLE GETİRDİ

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, Antalya'da gittiği bir lokantada yediği yemeklere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Milor, burada yorumlarını yaparken Suriye'de Esad rejimine olan özlemini dile getirdi.

"YENİ SURİYE'Yİ DÜŞÜNMEK BİLE İSTEMİYORUM"

Yediği ezmeyi beğenen Milor, böyle bir şeyin ancak 'eski Suriye'de bulunabileceğini ileri sürdü.

Milor, "Böyle bir ezmeyi ancak eski Suriye’de bulursunuz, yeni Suriye’yi düşünmek bile istemiyorum." ifadelerini kullandı.

TEPKİ ÇEKTİ

Milor'un bu sözleri gülerek söylemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü gastronomi yazarının yemeklere ilişkin değerlendirmede bulunurken Suriye sözleri, sosyal medyada tepkiye neden oldu.

