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Aktüel TİKA'nın Uganda'da ilkokul için inşa ettiği 4 derslikli ek blok hizmete girdi
Aktüel

TİKA'nın Uganda'da ilkokul için inşa ettiği 4 derslikli ek blok hizmete girdi

Yeniakit Publisher
2020-12-22 12:31:17 -
TİKA'nın Uganda'da ilkokul için inşa ettiği 4 derslikli ek blok hizmete girdi

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Uganda'nın Kamuli bölgesindeki Starlight İlkokulunda inşa edilen 250 öğrenci kapasiteli 4 derslikten oluşan ek blokun kullanımına başlandı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ilkokula yapılan ek blokun açılış törenine Uganda Cumhuriyeti Meclis Başkanı Rebecca Kadaga, Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Fikret Kerem Alp, TİKA Uganda Koordinatörü Yahya Acu, okul yönetimi, öğrenci ve veliler katıldı.

Uganda Cumhuriyeti Meclis Başkanı Kadaga, törende yaptığı konuşmada, eğitim alanında Türkiye'nin ülkesine verdiği destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükelçi Alp de inşa edilen sınıfların 250 öğrenci kapasitesine sahip olduğunu belirterek, eğitim alanında Uganda ile iş birliği yapmaya devam edileceğini söyledi.

Eğitim altyapısı ve imkanlarının kısıtlı olduğu Uganda'da öğrenciler, kalabalık sınıflarda ve kötü şartlarda eğitim almak zorunda kalıyor.

Fiziki koşulların yetersiz olduğu ve sınıf sayısının az olması sebebiyle tahtadan yapılmış, zemini toprak yapılarda 677 öğrencinin ders gördüğü Starlight İlkokuluna inşa edilen 250 öğrenci kapasiteli ek blok, öğrencilerde büyük sevinç yarattı.

Okul için inşa edilen yeni blokun öğrenciler için çok önemli olduğunu dile getiren okul yönetimi ve veliler, tahtadan yapılmış geçici sınıflar yerine kalıcı sınıflarda eğitim almanın öğrencilerin motivasyonunu daha da artıracağını ifade etti.

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