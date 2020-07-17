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Kültür - Sanat

TİKA'nın restore ettiği eserler TRT'de belgesel oldu

TİKA tarafından inşa ve restore edilen dünyanın dört bir yanındaki eserlere yolculuğa çıkaracak "İzler ve Çizgiler" belgeselinin ilk bölümü, 19 Temmuz Pazar günü yayınlanacak.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 10:58:00 -
TİKA'nın restore ettiği eserler TRT'de belgesel oldu

TRT Belgesel, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından inşa ve restore edilen eserleri merkezine alan "İzler ve Çizgiler" belgeselini izleyiciyle buluşturacak.

"İzler ve Çizgiler", Bosna-Hersek'i ziyaret eden ilk bölümüyle 19 Temmuz Pazar 22.00'de ekranlarda olacak. Belgeselde, TİKA tarafından dünyanın dört bir yanında inşa ve restore edilen eserler tanıtılacak.

TİKA Başkan Vekili Serkan Kayalar, belgesele ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genç arkadaşlarımızın özellikle de Grafiti’ye merak duyan arkadaşlarımızın ilgiyle izleyeceği bir belgesel bu. Bu alanda önde gelen Türk sanatçıların Osmanlı yadigarı eserlerle, ülkemiz adına gerçekleştirdiğimiz projelerle karşılaşmasını, izlenimlerini izleyeceksiniz." değerlendirmesini yaptı.

 

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