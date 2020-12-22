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Aktüel TİKA'nın Misrata'da kurduğu Fizik Tedavi Merkezi Libyalı yetkililere teslim edildi
Aktüel

TİKA'nın Misrata'da kurduğu Fizik Tedavi Merkezi Libyalı yetkililere teslim edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-22 12:36:28 -
TİKA'nın Misrata'da kurduğu Fizik Tedavi Merkezi Libyalı yetkililere teslim edildi

MİSRATA (AA) - Libya'nın Misrata kentinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yapımı tamamlanarak en modern cihazlarla donatılan "Misrata Türk-Libya Dostluk Fizik Tedavi Merkezi" iki ülke yetkililerinin katıldığı törenle Libya Sağlık Bakanlığına devredildi.

Libya'nın üçüncü büyük kenti Misrata'da kurulan fizik tedavi merkezinin devir-teslim törenine, Türkiye'nin Misrata Başkonsolosu Gürkan Gürmeriçliler, TİKA Libya Koordinatörü Gıyaseddin Karatepe, Misrata Belediye Başkanı Mahmud Sukutri, Libya Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Tahir Abdulaziz Süleyman ve yerel yetkililer katıldı.

TİKA Koordinatörü Karatepe, burada yaptığı açıklamada, "500 yıla dayanan Türk-Libya kardeşlik ve dostluğu, son dönemde atılan adımlar ve imzalanan antlaşmalarla stratejik iş birliği ve ortaklığa dönüşmüştür. Bu çerçevede TİKA tarafından yapım ve donanımı gerçekleştirilen Misrata Türk-Libya Dostluk Fizik Tedavi Merkezi bu dostluğun en somut nişanesidir." dedi.

Törende konuşan Libya Sağlık Bakanlığı yetkilisi Süleyman da, "bu büyük hizmetin iki ülke arasındaki tarihi ve güçlü dostluğun çok önemli bir halkası" olduğunu ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve TİKA'ya teşekkür etti.

Aylık ortalama 6 bin hasta kapasitesine sahip sağlık merkezinde, 2 bin 400 metrekare kapalı alanda, kadın, erkek, çocuk ve acil ortopedik müdahale olmak üzere 4 bölüm bulunuyor.

Merkezde, yarısı erkekler, yarısı kadınlar için olmak üzere toplam 38 tedavi bölmesi ve 2 tedavi havuzu yer alıyor.

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