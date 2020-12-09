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Aktüel TİKA'nın desteğiyle "Halep Kenti ve Geleneksel Evleri" kitabı okuyucularla buluştu
Aktüel

TİKA'nın desteğiyle "Halep Kenti ve Geleneksel Evleri" kitabı okuyucularla buluştu

Yeniakit Publisher
2020-12-09 13:36:37 -
TİKA'nın desteğiyle "Halep Kenti ve Geleneksel Evleri" kitabı okuyucularla buluştu

ANKARA (AA) - ZUHAL DEMİRCİ - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Mahmut Zeynel Abidin'in "Halep Kenti ve Geleneksel Evleri" çalışması kitap haline getirilerek basıldı.

AA muhabirinin TİKA'dan edindiği bilgiye göre, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Halep kentinin geleneksel evleriyle ilgili çok sınırlı sayıda kaynak bulunmasına rağmen, ilk kez bu kadar detaylı bir çalışmayı hazırlayan Zeynel Abidin'in "Halep Kenti ve Geleneksel Evleri" eseri Başkanlığın desteğiyle kitaplaştırıldı.

Halep'teki Osmanlı döneminde inşa edilen geleneksel evlerin karakteristiğinin ele alındığı kitapta, Türk evlerinin Halep evleri ile ilişkisi ve Halep geleneksel ev mimarisinin, Anadolu konut mimarisinin devamı olup olmadığı araştırıldı.

- "Halep Kenti ve Geleneksel Evleri" eseri, önemli bir envanter niteliği de taşıyor

Özellikle Gaziantep-Hatay kentleri ile karşılaştırmaların yer aldığı çalışma, aynı zamanda şu ana kadar Halep'in geleneksel evleriyle ilgili yapılmış fakat gün yüzüne çıkmamış çalışmaları bir araya getiriyor.

Çalışma ayrıca komşu ülkeler Suriye ve Türkiye'nin ev mimarisindeki etkileşimi hakkında akademik literatüre yeni bir tartışma zemini sunacak. Bunun yarı sıra Halep'in yeniden imarında önemli rol oynayacak.

TİKA'nın destek verdiği bu çalışma, önemli bir envanter niteliği de taşıyor.

Suriye'de 2011'de başlayan savaş milyonlarca insanın yerlerinden edilmesinin yanı sıra birçok tarihi büyük kenti de harabeye çevirmişti. Suriye'deki iç savaşta bugüne kadar Emevi, Eyyubi, Memlük ve Osmanlı dönemlerine ait, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde bulunan yüzlerce tarihi cami, medrese, külliye, hamam ve hastane de tahrip edilmişti.

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