  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme
Nisan ayında kar yağdı
Türkiye'den Ukrayna'ya 'Ramazan' yardımı
ABD'de korkunç bilanço! Son 24 saatte...
Aktüel TİKA'dan Ukrayna'ya Ramazan yardımı
Aktüel

TİKA'dan Ukrayna'ya Ramazan yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Ukrayna'nın farklı şehirlerinde ihtiyaç sahiplerine toplam 1500 ramazan gıda kolisi dağıtacak. Bu kapsamda Kırım Müslümanları Dini İdaresine 100 kolilik yardım gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 16:29:00 -
TİKA'dan Ukrayna'ya Ramazan yardımı

Kırım Müslümanları Dini İdaresi Müftüsü Ayder Rüstemov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk milletine ve TİKA'ya teşekkür ettiklerini belirtti.

TİKA Ukrayna Koordinatörü Cüneyt Esmer, TİKA olarak Ahi Evran'ın vefatının yıl dönümünde "Erenler Sofrası" programı kapsamında Ukrayna halkına bir nebze de olsa katkı sağlamak için gıda kolisi dağıtım programı düzenlediklerini ifade etti.

Ukrayna genelinde Kiev, Vinnitsa, Lviv, Jitomir, Herson ve Odessa şehirlerinde Kırım Tatar, Ahıska ile Gagavuz Türklerine ve Ukraynalılara yardımlarının devam edeceğini bildiren Esmer, ramazan boyunca toplam 1500 koli yardım dağıtmış olacaklarını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biden maskesini bulamayınca paniğe kapıldı
Dünya

Biden maskesini bulamayınca paniğe kapıldı

ABD Başkanı Joe Biden, Georgia'da yaptığı bir konuşmanın ardından maskesini bulamayınca paniğe kapılarak 30 saniye boyunca maskesini aradı...
3 bakanlıkta yeni gelişme! Erdoğan'dan 3 atama, 1 görevden alma!
Gündem

3 bakanlıkta yeni gelişme! Erdoğan'dan 3 atama, 1 görevden alma!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası bulunan Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Laikçi Kemalistlerin 'tosuncuğu' Yılmaz Özdil'den 'tam kapanma' provokasyonu
Gündem

Laikçi Kemalistlerin 'tosuncuğu' Yılmaz Özdil'den 'tam kapanma' provokasyonu

Laikçi Kemalistlere 2 bin 500 liradan M. Kemal kitabı satarak tarihin en büyük 'tokatçılığına' imza atan ve kamuoyunca 'Tosuncuk' olarak bil..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay