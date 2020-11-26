TİKA'dan, Senegal Radyo Televizyon Kurumuna teknik ekipman desteği

DAKAR (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Senegal Radyo Televizyon Kurumuna (RTS), video kamera ve ses, ışık sistemlerinden oluşan teknik malzeme desteğinde bulundu.

RTS'nin başkent Dakar'daki merkezinde düzenlenen teslim törenine, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas, TİKA Senegal Koordinatörü Kenan Yiğit, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Dakar Müdürü Merve Işık Elsıkma, Türkiye Maarif Vakfı Senegal Koordinatörü Ahmet Göcen, RTS Genel Müdürü Racine Talla ve Genel Müdür Yardımcısı Seynabou Diop Sow katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Kavas, TiKA'nın daha önce de RTS ile çeşitli iş birliklerinde bulunduğunu hatırlatarak, sağlanan teknik malzeme desteğinin, televizyon yayıncılığına büyük katkı sunacağını vurguladı.

RTS Genel Müdürü Racine Talla da daha önce başka ülkelerin kendilerine danışmadan ekipman desteğinde bulunduğunu ancak ihtiyaç gözetilmeden verilen bu malzemeleri kullanamadıklarını belirtti.

TİKA'nın daima kendilerine önceliklerini sorduğunun altını çizen Talla, kendilerine değer verildiğini ve bu durumdan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Proje kapsamında verilen malzemeler, özellikle RTS'nin Dakar dışındaki bölge ofislerinin altyapılarını iyileştirme ve yerel televizyonculuğu destekleme amacıyla kullanılacak.

TİKA tarafından geçmiş yıllarda da RTS ile yapılan iş birliğinde, radyo teknik altyapısının geliştirilmesi amacıyla ekipman desteği sağlanmış ve TRT tarafından RTS personeline mesleki ve teknik eğitimler verilmişti.