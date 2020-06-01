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Aktüel

TİKA’dan Romanya’da Türkçe yayın yapan yerel radyoya destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Romanya’da yaşayan Türk ve Tatar Türklerini temsil eden, Türk kültür ve dilini tanıtılması alanında faaliyet gösteren Radyo T’nin kapasite artırımı ve modernizasyonuna destek verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 13:07:37 -
TİKA’dan Romanya’da Türkçe yayın yapan yerel radyoya destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Romanya’da yaşayan Türk ve Tatar Türklerini temsil eden, Türk kültür ve dilini tanıtılması alanında faaliyet gösteren Radyo T’nin kapasite artırımı ve modernizasyonuna destek verdi.


2009 yılında Türk ve Tatar Türkü soydaşların girişimleri ile kurulan Radyo T, ismindeki “T” harfiyle Türk ve Tatar Türklerini simgeliyor. Türkçe’nin öğretilmesi, kullanımı, geliştirilmesi ve korunması amacıyla kurulan Radyoda ayrıca Tatarca yayınlar ve Romence haberlere yer veriliyor. Radyo, bir yandan Türkçe dil eğitimi programlarıyla Türkçe dilinin; kültür programlarıyla Türk kültürünün, örf ve adetlerinin korunmasına ve Romanya genelinde tanıtılmasına katkıda bulunurken, diğer yandan Romanya’daki Türk ve Tatarların Türklerinin faaliyetlerini dinleyicilerine aktarıyor.


TİKA tarafından gerçekleştirilen proje ile, Romanya Demokrat Türk Birliğine bağlı olarak yayın hayatına devam etmekte olan Radyonun yayınlarının daha kaliteli bir şekilde dinleyicilere aktarılmasının sağlanması amacıyla Radyo’nun teknik ekipmanları yenilenerek, çalışma ortamının daha sağlıklı hale getirilebilmesi amacıyla ofislere donanım desteğinde bulunuldu.


Köstence ili ve çevresinden FM 104.4 frekansı üzerinden dinlenebilen radyo aynı zamanda internet üzerinden yaptığı 24 saat yayın ile dinleyiciliyeriyle buluşuyor.

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