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TİKA'dan Özbekistan'a hayvancılık desteği

TİKA ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Özbekistan'da Hayvan Kayıt Sistemi Oluşturulması Projesi" kapsamında Özbekistan Devlet Veterinerlik ve Hayvancılık Geliştirme Komitesi Başkanı Bakhromjon Norkobilov başkanlığındaki heyet Türkiye'de temaslarda bulundu

29 Ağustos 2019 Perşembe 21:37
TİKA'dan Özbekistan'a hayvancılık desteği

TAŞKENT (AA) - Özbekistan Devlet Veterinerlik ve Hayvancılık Geliştirme Komitesi Başkanı Bakhromjon Norkobilov başkanlığındaki heyet Türkiye'de çeşitli temaslarda bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Özbekistan'da Hayvan Kayıt Sistemi Oluşturulması Projesi" kapsamında Özbekistan Devlet Veterinerlik ve Hayvancılık Geliştirme Komitesi Başkanı Bakhromjon Norkobilov başkanlığındaki heyet Türkiye'ye çalışma ziyareti düzenledi.

Ziyaret kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü ziyaret eden heyet, bakanlık yapısı, hayvan hastalıklarıyla mücadele, hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması, su ürünleri yetiştiriciliği, hayvan ıslahı ve e-ıslah sistemi konularında bilgi aldı.

Heyet daha sonra Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinde, iki ülke arasındaki tarımsal ilişkilerin geliştirilmesi yönünde atılacak adımlarla ilgili görüşmeler yaptı.

Heyet ayrıca Ankara'da bulunan hayvan kulak küpesi üreten firmaları da ziyaret etti.

Norkobilov ve beraberindeki heyet, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ile bir araya geldi. Türk özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları yetkililerinin de yer aldığı toplantıda konuşan Norkobilov, ülkesinde gerçekleştirilmekte olan reformlar hakkında bilgi verdi.

Konuşmasında ziyaretten duyduğu memnuniyeti dilen getiren Norkobilov, Türk firmalarını yatırım yapmak üzere Özbekistan'a davet etti.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında hayvan ve hayvansal ürünlerin ihracatına ilişkin veteriner sağlık sertifikaları imzalandı.

Ülkedeki temasları kapsamında Akdeniz İhracatçılar Birliği ile Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliğinde de görüşmeler gerçekleştiren Özbek heyeti, son olarak İzmir'de et, süt, kanatlı ve balıkçılık işleme tesislerini inceledi.


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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 21:37
  1. Özbekistan
  2. Tarım ve Orman Bakanlığı
  3. TİKA

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