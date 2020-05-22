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TİKA'dan Namibya’ya ramazan yardımı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 13:25:05 -
TİKA'dan Namibya’ya ramazan yardımı

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Namibya’da ramazan ayı dolayısıyla 500 gıda paketi dağıttı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 3 bin kişiye ulaştırılması hedeflenen yardım paketleri, pirinç, yağ, çay, şeker, tuz, un, çorba gibi malzemelerden oluşuyor.

Yardımın ilk etabı 500 gıda paketi başkent Windhoek, Oshakati, Keetmanshoop ve Osire mülteci kampı olmak üzere dört bölgede dağıtıldı.

TİKA Windhoek Program Koordinatörlüğü ve Windhoek Islamic Center (WIC) iş birliğinde başkent Windhoek’ta düzenlenen dağıtım töreni, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

WIC Başkanı Salmaan Jacobs, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman olduğu gibi bugün de yanlarında durarak kendilerini desteklediğini belirterek, "Tok olanın aç olanın halinden anlaması gereken bu kutsal ayda ve içerisinden geçtiğimiz bu zor süreçte TİKA, yardımlarını Müslüman kardeşlerimize ulaştırdığı için çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

TİKA Koordinatörü Özlem Güvenç de Türkiye'nin din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin her zaman her yerde yardıma ihtiyacı bulunanların yanında olduğuna işaret ederek, "Müslüman alemi için paylaşım ayı olan ramazanda, biz de kendi imkanlarımızı Müslüman kardeşlerimizle paylaştığımız için çok mutluyuz." dedi.

Dağıtım töreni dua ve teşekkürle son buldu.

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