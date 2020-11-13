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Aktüel TİKA'dan Namibyalı çiftçilere sıtmayla mücadelede destek
Aktüel

TİKA'dan Namibyalı çiftçilere sıtmayla mücadelede destek

Yeniakit Publisher
2020-11-13 13:54:24 -
TİKA'dan Namibyalı çiftçilere sıtmayla mücadelede destek

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), "Namibya Çiftçi Kulübü Programı"na üye çiftçilere sıtmadan korunma amaçlı sinek ağı dağıttı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Angola-Namibya sınırında yaşayan ve burada ancak geçimlerine yetecek ölçüde tarımsal üretim yapan yerel halkın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yanı sıra sıtmayla da mücadele ettiği bildirildi.

Açıklamada, korunma ekipmanı yetersizliği sebebiyle çok sayıda insanın öldüğü bölgede halkın tarımsal faaliyetlerine zor şartlarda devam ettiği vurgulandı.

Sıtmayla mücadelenin desteklenmesi, ortadan kaldırılması ve ulusal kapasitenin güçlendirilmesi kapsamında proje yürüten TİKA'nın 1000 çiftçiye sıtmadan korunma amaçlı sinek ağı dağıttığı belirtilen açıklamada, "İlk etapta Doğu ve Batı Kawango bölgelerinde olmak üzere Mayana, Mabushe, Kangweru, Kangongo, Kantenture, Mbambi, Mukuvi, Makena, Kashira, Sharughanda, Katere, Kasivi ve Mupini'de dağıtılan ağların, ikinci etapta Kangongo ve Mbapuka gibi yerleşim yerlerinde bulunan üyelere ulaştırılması hedefleniyor." ifadesi kullandı.

- Namibya Çiftçi Kulübü Programı

Çiftçilerin sürdürülebilir koruma tarımı usullerini kullanarak gıda güvenliğini ve hanehalkı gelirini artırmak için sonuç odaklı yöntemlerin uygulanması amacıyla hayata geçirilen Namibya Çiftçi Kulübü Programı, küçük ölçekli çiftçileri bir araya getiriyor. Program, birlikte çalışmanın desteklenmesi, ürün çeşitlendirmesi, toprak ve su koruma yöntemlerinin öğretilmesi, daha verimli ve ekonomik çalışma yöntemlerinin uygulamalarının teşvik edilmesi gibi birçok alanda faaliyetler yürütüyor.

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