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Aktüel TİKA’dan Kuzey Makedonya’daki ilkokullara Kovid-19'a karşı destek
Aktüel

TİKA’dan Kuzey Makedonya’daki ilkokullara Kovid-19'a karşı destek

Yeniakit Publisher
2020-10-02 13:40:23 -
TİKA’dan Kuzey Makedonya’daki ilkokullara Kovid-19'a karşı destek

ÜSKÜP (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonya’daki ilkokullara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında dezenfektan standı ve temassız ateş ölçer desteğinde bulundu.

TİKA ve Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı iş birliğinde başkent Üsküp'teki Butel Belediyesinde bulunan "Petar Zdravkovski-Penko" ilkokulunda düzenlenen dağıtım törenine Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska, TİKA Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Söğüt, Butel Belediye Başkanı Velimir Smilevski, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Genel Başkanı Hüsrev Emin, Okul Müdürü Enis Mehmeti, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Eğitim ve Bilim Bakanı Carovska basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni eğitim-öğretim yılının ikinci gününde okulda fiziki katılımla ders, sağlık protokollerinin uygulanması, öğretmenlerin süreçten memnuniyetleri, çevrimiçi eğitim gibi konularda incelemelerde bulunduklarını söyledi.

TİKA tarafından yapılan yardımın önemine dikkati çeken Carovska, "Türkiye Cumhuriyeti ve TİKA’ya 400 temassız ateş ölçer ve 400 dezenfektan standı için çok teşekkür ederiz. Bu yardımla hakikaten okullarda sağlık protokollerine uyulması ve epidemiyolojik durumun bugün olduğu gibi kalmasına yardım ediliyor. Bu tarz yardımların belediyeler ve okullar için önemli olduğunu düşünüyorum ve bunların gelecek dönemde de devam edeceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Carovska, iyi seviyedeki iş birliğinin süreklilik arz etmesini umduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Sekizkök de, Türkiye olarak Kovid-19 salgınıyla mücadelede küresel iş birliği ihtiyacını her zaman vurguladıklarını söyledi.

Salgında belirsizliğin devam ettiğini ve tedbiri elden bırakmamak, maske, kişisel hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymanın büyük önem taşıdığını kaydeden Sekizkök, TİKA’nın Kuzey Makedonya’da salgınla mücadele için hijyen ve temizlik malzemesi dağıtımı yaptığını belirtti.

Tarihi bağların bulunduğu Kuzey Makedonya dahil dünyanın dört bir yanına koruyucu sağlık malzemeleri gönderdiklerini kaydeden Sekizkök, "TİKA bugün Kuzey Makedonya’da başlatmakta olduğumuz sağlıklı ve sürdürülebilir eğitim projesi yoluyla çocukların ve gençlerin hijyen ihtiyacının karşılanmasına destek sağlayacaktır. TİKA tarafından tedarik edilen dezenfektan stantları ve temassız ateş ölçerlerle öğrencilerin daha hijyenik ve güvenilir şartlarda eğitimlerine devam etmeleri öngörülmektedir. Türkiye salgınla mücadelesinde Kuzey Makedonya ile dayanışmasını sürdürecektir." şeklinde konuştu.

TİKA Üsküp Koordinatörü Söğüt ise TİKA olarak dost Kuzey Makedonya ile kalkınma alanında eğitim, sağlık, tarım ve hayvancılık gibi birçok alanda iş birliği yaptıklarını söyledi.

Projede emeği geçenlere teşekkürlerini sunan Söğüt, "Eğitim öğretim yılının başlamasıyla çocuklarımızın daha sağlıklı eğitim alması için hijyen ve dezenfektan istasyonları ve aynı zamanda ateş ölçer projemizi hayata geçirdik ve tüm okullarımıza dağıtılması noktasında destek olduk." diye konuştu.

Butel Belediye Başkanı Smilevski de yardımlardan dolayı TİKA’ya teşekkürlerini sundu ve okullarla öğrencilerin eğitimine katkıda bulunan bu tür yardımların gelecekte de devam etmesi temennisini dile getirdi.

Petar Zdravkovski – Penko İlkokul Müdürü Mehmeti ise çocukların hijyeni için yapılan yardımı "büyük iş" olarak nitelendirdi.

Kuzey Makedonya’da 1 Eylül’de başlaması gereken ancak salgın nedeniyle 1 Ekim’e ertelenen yeni eğitim-öğretim yılında, 1, 2 ve 3. sınıflar derslerini okullarda, diğer sınıflar ise online olarak takip edecek.

Eğitimlerini okullarda takip edecek öğrenciler, maske, sosyal mesafe ve hijyen gibi salgın tedbirlerine uymak zorunda olacak.

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