TİKA'dan Kolombiya'da okul ve sağlık merkezlerine ekipman desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya’nın Norte de Santander eyaletinde farklı bölgelerde bulunan 3 okul ve 2 sağlık merkezine teknik ekipman desteği sağladı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kolombiya’da iç çatışma, terör ve göçmen sorunlarından en çok etkilenen bölgelerde eğitim ve sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanabilmeleri için öğrenciler ve halka Kolombiya Ulusal Ordusu Bütünleşik Harekat ve Kalkınma Birimi iş birliğinde destek sağlandı.

Catatumbo olarak adlandırılan bölgede, ulaşımı oldukça zor ve kaynaklara erişimi son derece kısıtlı olan Mi Linda Infancia, La Angalia ve Vetas Central okullarına eğitici kitap, sözlük, bilgisayar, sıra ve sandalye takımları ile spor ekipmanı temin edildi.

Proje kapsamında Las Mercedes ve Comunidad Bari'de bulunan sağlık merkezlerine ise tekerlekli sandalye, defibrilatör, sedye, mikroskop başta olmak üzere çeşitli sağlık ekipmanı ve tıbbi malzeme desteğinde bulunuldu.

- "Türkiye’den uzanan yardım eli sayesinde öğrenciler iyi koşullarda eğitim alacak"

Tibu şehrinde düzenlenen dağıtım töreninde söz konusu ekipman okul ve sağlık merkezi yöneticilerine teslim edildi.

Törende konuşan Tibu Belediye Başkanı Jesus Alberto Escalante, 700'den fazla öğrenci ile Kolombiyalı ve Venezuelalılardan oluşan 2 bin kişiye eğitim ve sağlık alanında verilen desteğin önemine dikkati çekti. Escalante, "Şu ana kadar aldığımız en büyük yardımlardan olan ve TİKA tarafından tüm bölge halkının hizmetine sunulan bu büyük destek sayesinde bölgemizin ekonomik ve sosyal dönüşümünün sağlanması, barışın tesis edilmesi mümkün olacaktır." dedi.

Catatumbo bölgesinde yaşayan halkın yıllardır bu desteği beklediğini ifade eden Puerto Barco okulunun müdürü Jose Ignacio Sepulveda ise şöyle devam etti:

"Bölgemizdeki çatışmaların acıları hala taze. Tanrıya şükürler olsun ki bugün bize Türkiye’den uzanan bu yardım eli sayesinde öğrencilerimiz daha iyi koşullarda eğitim alacak ve bizler de bu bölgede büyüyen başarılı nesiller yetiştirebileceğiz."

Kolombiya Ulusal Ordusu Bütünleşik Harekat ve Kalkınma Birimi Tugay Komutanı Andres Penaranda, bu projenin orta vadede bölge halkına ulaşıp onların ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladığını, uzun vadede de bölgenin gelişimine ve barışın tesis edilmesinde büyük fayda sağlayacağını dile getirdi.

Kolombiya’nın Venezuela sınırında bulunan Catatumbo bölgesi, yıllardır düzensiz göç, uyuşturucu kaçakçılığı, terör örgütü ve mafya çatışmalarından zarar görüyor.